Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю, равному произведению знаменат??лей дробей: а) 1/2 и 1/3 б) 1/2 и 1/5 в) 1/2 и 1/7 г) 1/2 и 1/9 д) 1/2 и 2/3 е) 1/2 и 3/5 ж) 1/2 и 1/7 з) 1/2 и 7/9 и) 1/7 и 1/8 к) 3/7 ...

Математика

Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю, равному произведению знаменат??лей дробей: а) 1/2 и 1/3 б) 1/2 и 1/5 в) 1/2 и 1/7 г) 1/2 и 1/9 д) 1/2 и 2/3 е) 1/2 и 3/5 ж) 1/2 и 1/7 з) 1/2 и 7/9 и) 1/7 и 1/8 к) 3/7 и 5/8 л) 1/10 и 1/11 м) 3/10 и 10/11 н) 1/10 и 1/13 о) 1/10 и 2/13 п) 3/10 и 4/13 р) 9/10 и 12/13 Помогите пожалуйста!

Автор: Гость