Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю, равному произведению знаменат??лей дробей: а) 1/2 и 1/3 б) 1/2 и 1/5 в) 1/2 и 1/7 г) 1/2 и 1/9 д) 1/2 и 2/3 е) 1/2 и 3/5 ж) 1/2 и 1/7 з) 1/2 и 7/9 и) 1/7 и 1/8 к) 3/7 ...

Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю, равному произведению знаменат??лей дробей: а) 1/2 и 1/3 б) 1/2 и 1/5 в) 1/2 и 1/7 г) 1/2 и 1/9 д) 1/2 и 2/3 е) 1/2 и 3/5 ж) 1/2 и 1/7 з) 1/2 и 7/9 и) 1/7 и 1/8 к) 3/7 и 5/8 л) 1/10 и 1/11 м) 3/10 и 10/11 н) 1/10 и 1/13 о) 1/10 и 2/13 п) 3/10 и 4/13 р) 9/10 и 12/13 Помогите пожалуйста!
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А) 3/6   2/6 б) 5/10   2/10 в) 7/14   2/14 г) 9/18  2/18 д) 3/6  4/6 е) 5/10  6/10 ж) 7/14   2/14 з) 9/18  14/18 и)8/56  7/56 к) 24/56   35/56 л)11/110  10/110 м) 33/110  100/110 н) 13/130   10/130 о) 13/130  10/130 п) 39/130  40/130 р) 117/130  120/130
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