Помогите пожалуйста!! Надо рассказать 1.про век поцефизма 2.что такое странная в??йна, как она характеризуется 3.что делали нацисты на оккупированной ими территории

История

Помогите пожалуйста!! Надо рассказать 1.про век поцефизма 2.что такое странная в??йна, как она характеризуется 3.что делали нацисты на оккупированной ими территории

Автор: Гость