Помогите пожалуйста!! Надо рассказать 1.про век поцефизма 2.что такое странная в??йна, как она характеризуется 3.что делали нацисты на оккупированной ими территории

История
Помогите пожалуйста!! Надо рассказать 1.про век поцефизма 2.что такое странная в??йна, как она характеризуется 3.что делали нацисты на оккупированной ими территории
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В интернете можно найти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость катера в стоячей воде равна 12 километров в час скорость течения реки 3 ки??ометров час Определите скорость катера по течению реки
Ответить
Химия
Составьте по 3 примера на каждый из них. Вторичные амины; Третичные амины.
Ответить
Английский язык
Переведите фразу Oh, in those days, people used to go hunting and those are the clothes they wore.
Ответить
История
Реформы католической церкви(конспект)
Ответить
Алгебра
Нужно было решить уравнение. Пожалуйста, проверьте как я решила, правильно/неправ??льно.
Ответить