Составьте по 3 примера на каждый из них. Вторичные амины; Третичные амины.

Химия
Составьте по 3 примера на каждый из них. Вторичные амины; Третичные амины.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторичные амины это такие соединения в которых атом азота (N) связывается с двумя углеродами т.е. например: R-CH2-NH-CH2-R1 вместо R пиши любые радикалы третичные амины это такие соединения в которых атом азота связывается с тремя углеродами т.е. посмотри на вторичный амин и вместо водорода при азоте поставь любой радикал
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