Помогите пожалуйста найти проверочное слова к слову высоко

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Помогите пожалуйста найти проверочное слова к слову высоко
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