Нейтральные герои из сказки о царе салтане

Литература
Нейтральные герои из сказки о царе салтане
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Ответ(ы):
Гость:
Торговцы кажется ...........
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