Помогите пожалуйста нам , словарные слова 3 словосочетание, космос, космонавт, пла??ета , океан.
Русский язык
Помогите пожалуйста нам , словарные слова 3 словосочетание, космос, космонавт, пла??ета , океан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек впервые вышел в открытый космос. Знаменитый российский космонавт. Парад планет. Карликовая планета. Мировой океан.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У чому подібність і відмінність основного фотосинтезуючого покоління у мохів, па??оротей і квіткових?
Литература