Помогите пожалуйста нам , словарные слова 3 словосочетание, космос, космонавт, пла??ета , океан.

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Помогите пожалуйста нам , словарные слова 3 словосочетание, космос, космонавт, пла??ета , океан.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек впервые вышел в открытый космос. Знаменитый российский космонавт. Парад планет. Карликовая планета. Мировой океан.
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