Помогите пожалуйста написать анализ по стихотворению Лермонтова "Солнце". Срочно нужно!!!

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На страницах юношеских тетрадей Лермонтова можно нередко встретить инициалы «Н. Ф. И.», разгадать тайну которых исследователи творчества Михаила Юрьевича сумели лишь в двадцатом столетии. Под ними скрывается Наталья Федоровна Иванова – дочь московского литератора и драматурга Федора Федоровича Иванова. Поэт увлекся девушкой, когда ему было шестнадцать лет, а ей – семнадцать. Поначалу она ответила молодому Лермонтову взаимностью, которая впоследствии сменилась холодностью и неприязнью. Сложным отношениям с Натальей Федоровной Михаил Юрьевич посвятил так называемый «ивановский цикл», сочиненный в период с 1830 по 1832 год. Он представляет собой лирический дневник, отражающий весь спектр переживаний юного поэта. Кроме того, к роману с Ивановой имеет непосредственное отношение драма «Странный человек», при создании которой Лермонтов использовал факты из собственной биографии. В роли альтер эго писателя выступает Владимир Арбенин. Иванова в драме фигурирует под именем Натальи Загорской. Разрыв с возлюбленной после недолгих, но мучительных отношений, тяжело дался поэту: он жаждал скорой смерти для себя, считал уязвленной свою гордость.Стихотворение «Солнце» датировано 1832 годом. Соответственно, во время его написания роман Лермонтова и Ивановой подходил к концу. Произведение можно разделить на две части. В первом четверостишии поэт изображает зимний утренний пейзаж. Лучи светила пока слабы, они не в силах растопить снег. К тому же, небо затянуто тучами, свету трудно пробиться сквозь них. Во второй части стихотворения солнце сопоставляется с образом молодой девушки. Лирический герой в надежде ловит ее взгляд, обещающий счастье. Завершается произведение вопросительным предложением. По-видимому, лирическому герою не верится, что взор возлюбленной оживит именно его душу.В тетради Лермонтова «Солнце» находится на одной странице с двумя стихотворениями, сходными по настроению, тематике. Первое – эпиграмма, врученная поэтом Ивановой на новогоднем балу. Второе – «Я не люблю тебя; страстей…». Эти три произведения отражают душевные метания Михаила Юрьевича. Он буквально бросается из одной крайности в другую. Ему кажется, что любовь прошла, что Ивановой больше нет места в его сердце. С другой стороны – образ красавицы никак не покидает мысли поэта, по-прежнему остается причиной возникновения сильных эмоций.