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B× b-35= b×20 как решить
Математика
B× b-35= b×20 как решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B^2-35=20b b^2-20b+35=0 а дальше по дискрименанту
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