Помогите пожалуйста написать характеристику лесной промышленности, а именно: Ее ??родукцию, хозяйственные функции, факторы размещения, связь с другими отраслями. Заранее спасибо.
География
Помогите пожалуйста написать характеристику лесной промышленности, а именно: Ее ??родукцию, хозяйственные функции, факторы размещения, связь с другими отраслями. Заранее спасибо.
Ответ(ы):
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