Помогите пожалуйста написать характеристику лесной промышленности, а именно: Ее ??родукцию, хозяйственные функции, факторы размещения, связь с другими отраслями. Заранее спасибо.

География

Помогите пожалуйста написать характеристику лесной промышленности, а именно: Ее ??родукцию, хозяйственные функции, факторы размещения, связь с другими отраслями. Заранее спасибо.

Автор: Гость