Помогите решить примеры и переведите их в м,кг.а)81км40м-5км302м+36000см= км м. б)3ц5кг+1т795кг-18000г= ц кг

Математика

Помогите решить примеры и переведите их в м,кг.а)81км40м-5км302м+36000см= км м. б)3ц5кг+1т795кг-18000г= ц кг

Автор: Гость