Помогите решить примеры и переведите их в м,кг.а)81км40м-5км302м+36000см= км м. б)3ц5кг+1т795кг-18000г= ц кг
Математика
Помогите решить примеры и переведите их в м,кг.а)81км40м-5км302м+36000см= км м. б)3ц5кг+1т795кг-18000г= ц кг
Ответ(ы):
Гость:
1) 81040м-5302м+360м=86702м=86 км 702м 2)305кг+1795кг-18кг=2082кг=20ц82кг
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