Как понять как пишется частица не с существительными

Гость: Гость:

Пишется слитно 1. Если слово не употребляется без НЕ:небылица, ненастье, невежда 2. Если слово с НЕ можно заменить синомимом без НЕ:недруг – враг, неправда – ложь пишется раздельно Если есть или подразумевается противопоставление:Не друг, а враг.Не правда, а ложь.