Как понять как пишется частица не с существительными

Русский язык
Как понять как пишется частица не с существительными
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пишется слитно 1. Если слово не употребляется без НЕ:небылица, ненастье, невежда 2. Если слово с НЕ можно заменить синомимом без НЕ:недруг – враг, неправда – ложь  пишется раздельно Если есть или подразумевается противопоставление:Не друг, а враг.Не правда, а ложь.  
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