Составьте уравнения и укажите тип химических реакций, протекающих по схеме: 1. Al + Fe₂O₃ ⇒(сверху стрелки t) Fe + Al₂O₃ 2. H₂S + O₂ ⇒(сверху стрелки t) SO₂ + H₂O
Химия
Составьте уравнения и укажите тип химических реакций, протекающих по схеме: 1. Al + Fe₂O₃ ⇒(сверху стрелки t) Fe + Al₂O₃ 2. H₂S + O₂ ⇒(сверху стрелки t) SO₂ + H₂O
Ответ(ы):
Гость:
1. 2Al + Fe₂O₃ ⇒ 2Fe + Al₂O₃ - р. замещения 2. 2H₂S + 3O₂ ⇒ 2SO₂ + 2H₂O р.горения
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