Нарисуй фигуры так,чтобы изменялось три признака круг синий,квадрат красный

Математика
Нарисуй фигуры так,чтобы изменялось три признака круг синий,квадрат красный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Третий признак не указан может это размер                                                 круг синий большой    круг красный большой    круг синий маленький   круг красный маленький квадрат красный маленький квадрат красный большой квадрат синий   маленький квадрат синий большой                   рисуй сама по этим указаниям
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