Бесполое размножение растения
Биология
Бесполое размножение растения
Ответ(ы):
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При бесполом размножении растений возможно деление родительской особи и вегетативное размножение.Бесполое размножение широко распространено во всех группах растений. В простейшем виде при таком типе размножения родительская особь разделяется на две части, каждая из которых развивается в самостоятельный организм. Этот способ размножения, называемый делением, встречается, как правило, лишь у одноклеточных организмов. Клетка при этом делится путем митоза .
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