Помогите, пожалуйста, написать небольшое сочинение на башкирском языке о семье ! (2 класс)
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Помогите, пожалуйста, написать небольшое сочинение на башкирском языке о семье ! (2 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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