Помогите пожалуйста написать сочинение :Чем мне нравится картина Г.Г Нисского " Февраль.Подмосковье."

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Помогите пожалуйста написать сочинение :Чем мне нравится картина Г.Г Нисского " Февраль.Подмосковье."

Автор: Гость