Найдите размах ряда чисел 6,3 ;0,6 ;7; 15,9;
Математика
Найдите размах ряда чисел 6,3 ;0,6 ;7; 15,9;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот размах этого ряда 15.9-0.6=15.3
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