В баке было 2040 бензина. В первый день израсходовали 826 л, во второй день половину остатка. Сколько литров бензина осталось в баке?
Математика
В баке было 2040 бензина. В первый день израсходовали 826 л, во второй день половину остатка. Сколько литров бензина осталось в баке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2040-826=1214 1214/2=607л Ответ:607л
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