В баке было 2040 бензина. В первый день израсходовали 826 л, во второй день половину остатка. Сколько литров бензина осталось в баке?

Математика

В баке было 2040 бензина. В первый день израсходовали 826 л, во второй день половину остатка. Сколько литров бензина осталось в баке?

Автор: Гость