Составь верные равенства и неравенства, используя выражения a+70

Гость: Гость:

а+70 = 70+а Пример: 5+70=70+5 75=75 Верно a+70=0 Пример: 5+70=75 75 не равно 0 Неверно а+70>0 Пример: 5+70=75 75>0 Верно a+70<0 Пример: 5+75=75 75<0 Неверно Я не уверен правильно ли это...