Помогите пожалуйста написать сочинение для 5-го класса на тему "Моё отношение к ст??ршим"

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Помогите пожалуйста написать сочинение для 5-го класса на тему "Моё отношение к ст??ршим"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
             Моё отношение к старшим. Я хорошо отношусь, с тем, кто старше меня.Я уважаю их и всегда рада помочь им.Например, в семье я уважаю своих родителей , сестру.В школе я уважаю учителей .В коридоре , когда я хожу я иду по одну сторону , чтоб не мешать учителям. По соседстве я помогаю тем у кого возникнуть проблемы.  Я считаю что нужно уважать старших и хорошо относиться к ним
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