Помогите пожалуйста написать сочинение для 5-го класса на тему "Моё отношение к ст??ршим"

Гость: Гость:

Моё отношение к старшим. Я хорошо отношусь, с тем, кто старше меня.Я уважаю их и всегда рада помочь им.Например, в семье я уважаю своих родителей , сестру.В школе я уважаю учителей .В коридоре , когда я хожу я иду по одну сторону , чтоб не мешать учителям. По соседстве я помогаю тем у кого возникнуть проблемы. Я считаю что нужно уважать старших и хорошо относиться к ним