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Преобразуйте в многочлен : (a-3)(a+1)-(a+6)^3
Алгебра
Преобразуйте в многочлен : (a-3)(a+1)-(a+6)^3
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Гость:
А в квадрате - 3а - 21
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