Помогите пожалуйста написать стихотворение! Чтобы в нём были однокоренные слова к слову сад или море.

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Помогите пожалуйста написать стихотворение! Чтобы в нём были однокоренные слова к слову сад или море.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сижу в растущем я саду,  И вижу море в далеке ,  Морской корабль проплывает .
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