Помогите пожалуйста написать

Гость: Гость:

ПИСЬМО САМОМУ СЕБЕ) Привет я. Ну как у меня дела? Как экзамены? Как поступление? Я очень сильно волнуюсь, кое-как готовлюсь к эгзаменал и уверен что сдам их. и вот сейчас я читаю это и уже знаю результаты, уже знаю что я поступил) Я же уверен что поступил 100%!!!! ну 95% точно) А еще я стал крутым скинхедом? и все ли у меня впорядке вообще? как друзья?) вообще крутая штука это письмо.....блин вот ты уже знаешь все, а я нет...мне так интересно. Но я буду готовиться что бы не подвести тебя!!! обещаю что сдам алгебру, русский, литературу и обществознание на хорошие отметки. Обещаю!!! и все будет хорошо. Вообщем давай, удачи. классная штука это вообще. =*** удачи тебе в жизни, надеюсь, ну очень надеюсь что все хорошо...)