Помогите пожалуйста!!! Напишите как делать.

Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Напишите как делать.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это некак написать нельзя
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