Помогите пожалуйста не как не могу решить . : )
Математика
Помогите пожалуйста не как не могу решить . : )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2082:6=347 347+53=400 2083+347+400=2829
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