Помогите пожалуйста не могу ответить на вопросы

Русский язык
Помогите пожалуйста не могу ответить на вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основа предложения: подледащие: белка, сказуемое: дружит. Во 2 основа: подлжащие: заяц, сказуемое: бегает. Часть речи: глагол.
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