Помогите пожалуйста.не знаю

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Помогите пожалуйста.не знаю
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Автор: Гость
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Гость:
Третье предложение Потому что все существительные отвечают на вопрос "оно"
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