Помогите пожалуйста ном 2 ❤️☺️
Математика
Помогите пожалуйста ном 2 ❤️☺️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 468+127=595(зрители во второй день) 2) 595-38=557(в третий день пришли зрители) Надеюсь не ошиблась )
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