Прочитайте арабские фразы в русской транскрипции. [эл' уилд уи эл' бэнд каад'ин ф'и эл' кафэ] - Парень и девушка сидят в кафе. [эл' этфал' й'азхабан эла эл' мэдрэсах] - Дети идут в школу. [хом й'й'азхабан эл' хадэка]. - Они ...

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Прочитайте арабские фразы в русской транскрипции. [эл' уилд уи эл' бэнд каад'ин ф'и эл' кафэ] - Парень и девушка сидят в кафе. [эл' этфал' й'азхабан эла эл' мэдрэсах] - Дети идут в школу. [хом й'й'азхабан эл' хадэка]. - Они идут в парк. [хом п'иитмэшун … … …. хадэка]. - Они гуляют в парке. Каккое (-ие) слово (-а) пропущены в последней арабской фразе? Прочитайте арабские фразы в русской транскрипции. [эл' уилд уи эл' бэнд каад'ин ф'и эл' кафэ] - Парень и девушка сидят в кафе. [эл' этфал' й'азхабан эла эл' мэдрэсах] - Дети идут в школу. [хом й'й'азхабан эл' хадэка]. - Они идут в парк. [хом п'иитмэшун … … …. хадэка]. - Они гуляют в парке. Каккое (-ие) слово (-а) пропущены в последней арабской фразе? [эл'] [фи эл'] [эла эл'] ничего не надо, всё и так хорошо
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