ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Номер 1060
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Номер 1060
Ответ(ы):
Гость:
5,5+2,7=8,2см дл1прямоугольника 5,5×8,2=45,1площадь1прямоугольника 45,1÷10=4,51см ширина 2 прямоугольника
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