Как составить памятку " как экономно расходовать воду"
Окружающий мир
Как составить памятку " как экономно расходовать воду"
Ответ(ы):
Гость:
1 не трать воду по напрасно ведь пресной воды осталось очень мало 2 когда куда то уходишь не забывай закрывать кран
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость катера по течению 23 и 7 километров час Найдите собственную скорость кате??а и его скорость против течения если скорость течения 3 восемь ...
Алгебра
Обществознание
Литература
Нужно до завтра написать сочинение на тему: "Два отца: Тыбурций и судья". 1.Кто такие Тыбурций и судья? 2.Как каждый из них проявляет себя как ...