Как составить памятку " как экономно расходовать воду"

Окружающий мир
Как составить памятку " как экономно расходовать воду"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 не трать воду по напрасно ведь пресной  воды  осталось очень мало 2 когда куда то уходишь не забывай закрывать кран 
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