Нужно до завтра написать сочинение на тему: "Два отца: Тыбурций и судья". 1.Кто такие Тыбурций и судья? 2.Как каждый из них проявляет себя как отец? 3.Как они относятся к своим детям? 4.Как и почему повлиял разговор Тыбурци...
Литература
Нужно до завтра написать сочинение на тему: "Два отца: Тыбурций и судья". 1.Кто такие Тыбурций и судья? 2.Как каждый из них проявляет себя как отец? 3.Как они относятся к своим детям? 4.Как и почему повлиял разговор Тыбурция и судьи на отношения Васи с отцом?
Ответ(ы):
Гость:
Пан Тыбурций был очень заботлив. Он не был родным отцом Валеку и Марусе. Он был их опекуном. Он охранял и любил своих детей. Судья же был строг к своему сыну Мише. Всё это из-за того, что он тосковал об умершей жене. В конце истории он понимает, что жену уже не вернуть, а ласку свою он отдал Соне и Мише. И жили они долго и счастливо. КАК ТО ТАК
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