Помогите разобрать слово как часть речи прекрасный очень нужно
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Помогите разобрать слово как часть речи прекрасный очень нужно
Ответ(ы):
Гость:
Прекрасный - прилагательный
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