Помогите разобрать слово как часть речи прекрасный очень нужно

Русский язык
Помогите разобрать слово как часть речи прекрасный очень нужно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прекрасный - прилагательный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ЕЖОНОК И МЕДВЕЖОНОК Однажды ЕЖОНОК шепнул МЕДВЕЖОНОКУ: «ДРУЖОК, одолжи мне свою ОДЕЖОНКУ. А я одолжу тебе эти иголки - Их очень боятся ужас...
Ответить
Русский язык
Боль,автомобиль,король,совесть,тополь, сирень.Что общего у жтиз слов?
Ответить
Русский язык
В зоопарке у клетки с обезьянами всегда много людей. Ветки черёмухи стояли в кувшине на окошке . Кисти белых цветов сирени выделялись на зелени лис...
Ответить
Математика
Помогите решить! 2350*260= 5400*680=
Ответить
Литература
Иллюстрации к сказке мороз Иванович
Ответить