Упростите вырожение (а^2-b^2)(2а+b)-аb(a+b)
Алгебра
Упростите вырожение (а^2-b^2)(2а+b)-аb(a+b)
Ответ(ы):
Гость:
(a-b)(a+b)(2a+b)-ab(a+b)= (a+b)(2a^2+ab-2ab-b^2-ab)=(a+b)(2a^2-2ab-b^2)
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