Придумать конфликтную ситуацию ( Выделить участников конфликта, Причину, Повод конфликта)
Обществознание
Придумать конфликтную ситуацию ( Выделить участников конфликта, Причину, Повод конфликта)
Ответ(ы):
Гость:
У одной девочки был синий бантик, а у другой розовый. Они начали спорить - У кого красивее бантик? (Вроде выделены участники конфликта, причина и повод..)
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