Скорость катера по течению 23 и 7 километров час Найдите собственную скорость кате??а и его скорость против течения если скорость течения 3 восемь километров час

Математика

Скорость катера по течению 23 и 7 километров час Найдите собственную скорость кате??а и его скорость против течения если скорость течения 3 восемь километров час

Автор: Гость