Скорость катера по течению 23 и 7 километров час Найдите собственную скорость кате??а и его скорость против течения если скорость течения 3 восемь километров час
Математика
Скорость катера по течению 23 и 7 километров час Найдите собственную скорость кате??а и его скорость против течения если скорость течения 3 восемь километров час
Ответ(ы):
Гость:
катера: 23.7-3.8=19.9(кмч) собственная 19.9-3.8=16.1(кмч) против течения
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