Скорость катера по течению 23 и 7 километров час Найдите собственную скорость кате??а и его скорость против течения если скорость течения 3 восемь километров час

Математика
Скорость катера по течению 23 и 7 километров час Найдите собственную скорость кате??а и его скорость против течения если скорость течения 3 восемь километров час
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
катера: 23.7-3.8=19.9(кмч) собственная 19.9-3.8=16.1(кмч) против течения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Sin X+ корень из 3cos X=0
Ответить
Обществознание
Придумать конфликтную ситуацию ( Выделить участников конфликта, Причину, Повод конфликта)
Ответить
Литература
Нужно до завтра написать сочинение на тему: "Два отца: Тыбурций и судья". 1.Кто такие Тыбурций и судья? 2.Как каждый из них проявляет себя как ...
Ответить
Математика
Какими элементами определяется окружность
Ответить
Математика
Масса двух одинаковых пакетов картофеля на 2 килограмма больше масса тыквы. Чему равна масса тыквы если в каждом пакете картофеля по 3кг? по5кг?
Ответить