Реши задачу по действиям. в трёх альбомах 250 марок. в 1-ом альбоме на 30 штук меньше, чем во втором, но на 50 штук больше, чем в третьем. сколько марок в третьем альбоме.

Математика
Реши задачу по действиям. в трёх альбомах 250 марок. в 1-ом альбоме на 30 штук меньше, чем во втором, но на 50 штук больше, чем в третьем. сколько марок в третьем альбоме.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
250-30=220           2202=110        дальше сама
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