Реши задачу по действиям. в трёх альбомах 250 марок. в 1-ом альбоме на 30 штук меньше, чем во втором, но на 50 штук больше, чем в третьем. сколько марок в третьем альбоме.

Математика

Реши задачу по действиям. в трёх альбомах 250 марок. в 1-ом альбоме на 30 штук меньше, чем во втором, но на 50 штук больше, чем в третьем. сколько марок в третьем альбоме.

Автор: Гость