ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!номер 223
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!номер 223
Ответ(ы):
Гость:
А) ...=(7. 11/11-4. 3/11) + 2. 8/11=3. 8/11+2. 8/11=5. 16/11= 6. 5/11 б) ...=11. 1/7-9. 3/7=10. 8/7-9. 3/7=1. 5/7
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