Помогите пожалуйста номер 291 буду очень благодарным

Гость: Гость:

Стоял летний,солнечный, жаркий день.Но только мы подошли к лесу,вдруг набежала синяя тучка,и из неё посыпался частый крупный дождь.А солнце всё продолжало светить.Дождевые капли падали на землю.Они повисали на траве,на ветвях кустов ,деревьев,и в каждой капли отражалась,играя солнце. Только мы спрятались под дерево,как солнечный дождик уже кончился.