Помогите пожалуйста номер 6, перевести на русском
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Помогите пожалуйста номер 6, перевести на русском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деньги: В одном фунте сто пенсов. Можете говорить "пи" вместо "пенс", например "восемь пи".Где остановиться: Гостиницы в Британии дорогие. "кровать и завтрак" у кого нибудь дома - дешевле. Можете так же остановиться в молодёжном хостеле.Окружение: Конечно-же есть там двухэтажные автобусы и ты можешь получить прекрасный обзор с верхнего этажа. Так же ходят электрички между городами. Они дешевле поездов.Есть так же метро (или туннель) с более, чем 500 станциями. Им не легко пользоваться, поэтому придётся научится прежде чем воспользоваться.Общепит: Рестораны дорогие и вы не можете быть уверены в качестве пищи. В пабах готовят хорошие недорогие блюда. Магазины быстрой еды, магазины гамбургеров - дешёвые.
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