Помогите пожалуйста !!номер 8
География
Помогите пожалуйста !!номер 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши предложения,заменяя начальные формы частей речи нужными формами числа и р??да. 1 Чудесна (белый) земля Арктики. 2. Везде льды, (снежный)...
Английский язык
Поставить в страдательный залог: 1)they discuss different problems in the lessons 2)the government built a new school 3) pupils must take exams a...
Математика
Два велогонщика ехали со скоростью 40 км/ч, расстояние между ними было равно 30 мет??ам. Начался (пологий) подъем, на котором скорость велосипеди...
Литература
Стишок про электричество(ток, электрические заряды) Для урока по физике. НЕ СКОПИРОВАННЫЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА Много строчек не нужно