Помогите пожалуйста номер 930(1,3)
Математика
Помогите пожалуйста номер 930(1,3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сперва сделай умножения в столбик потом плюсы или минусы в столбик и всё складывай
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