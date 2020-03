Помогите, пожалуйста! Now it's November. August was three ... ago. Что надо надо вставить между three и ago? Today it's 1 May. Two days ago it was 29 ... . Что надо вставить посое 29? It's Monday. Wednesday is the ... afte...

Гость: Гость:

Now it's November. August was three .months.. ago. Что надо надо вставить между three и ago? Today it's 1 May. Two days ago it was 29 ..April... . Что надо вставить посое 29? It's Monday. Wednesday is the .day.. after tomorrow. Что надо вставить между the и after? .February.. is the month after January. Что надо вставить перед is? ..Sunday. was one day ago. Что надо вставить перед was? ..On. Sunday it was 28 October.