lt;pgt;Каким образом возвращаются в Мировой океан подземные воды?

География
lt;pgt;Каким образом возвращаются в Мировой океан подземные воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подземные воды выходят наружу ключами
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