lt;pgt;Каким образом возвращаются в Мировой океан подземные воды?
География
lt;pgt;Каким образом возвращаются в Мировой океан подземные воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подземные воды выходят наружу ключами
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