Помогите пожалуйста!Нужно короткое сочинение про Абая Кунанбаева на казахском языке.
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста!Нужно короткое сочинение про Абая Кунанбаева на казахском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алем халыктары бири саулет онеримен,енди бири музыкасымен,тагы бири шешендик онеримен мактанатын болса,казак халкы бай соз онеримен,озинин бас аквны Абаймен мактана алады.Казак адебиети тарихындагы кайталанбас зор тулга,улы акын,философ,агартушы Абай (Ибрахим) Кунанбайулы 1845 жылы казирги Шыгыс Казакстан облысындагы(бурынгы Семей облысы) Шынгыс тауынын бауырында дуниеге келген.Оленин ол 1887 жылы жазган.Бул-казакокушыларына ертедегн белгиги,биик тургыдагы олен.Журген бала Абай Шыгыс поэзиясын кызыга окып оленге деген куштарлыгы оянды.Шыгыс акындары улгисине олен жазуга талаптанды.
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