Соченение от египетского раба пожалуйста очень срочно

Гость: Гость:

Когда нас разбудили, еще не рассвело.Бросив нам помои, надзиратели подождали некоторое время, дав нам совсем немного поесть, после чего отправили работать. Сегодня я переносил каменные глыбы из сарая, который собираются снести, в просторный склад. Надзиратели все время били меня плетками. торопя. Перенести все, что лежало в сарае, я должен был до заката. Он близился, а я только-только перенес половину каменных глыб. Надзираетли сильно злились, и вся моя спина в тот день была избита плетками. Ко мне прислали еще несколько рабов, и вместе мы кое-как успели. В конце дня, когда практически все рабы спали, я подошел к нашей яме, улегся и заснул за секунду. От ударов болела спина, а все тело ныло из-за физических нагрузок. голод уже стал частью моей жизни, упоминать о нем лишний раз глупо. Так шли один за другим эти ужасные дни, пока мы не оказались спасены другим королевством.