Сочинение по картине первый снег пластова

Гость: Гость:

Проснулись утром дети, выглянули в окно и удивились: за одну ночь все вокруг побелело. Выбежала на крыльцо девочка с младшим братом. Девочка не успела даже одеться: накинула на голову большой теплый платок и в одном легком платье выскочила из избы. Ноги успела сунуть в валенки. Она, закинув голову, смотрит на падающий снежок. Восторг и удивление выражает ее лицо. Глаза весело улыбаются, блестят от радости. Ее брат оделся потеплее: в черный пиджак, на голову нахлобучил шапку. Мальчик смотрит на побелевшую улицу, на белые крыши деревенских изб. Он тоже доволен первым снегом. Рядом, в палисаднике, растет старая береза. Она стала пушистой и красивой. Тут же растет мелкий куст. Снег засыпал его нижние ветки и прижал к земле. За углом избы видна часть деревенской улицы. Вдалеке человек с санями, он тоже остановился полюбоваться снежными укрытиями. Лишь у забора осталась небольшая проталина, рядом с которой ходила серо-черная ворона, тоже радуясь снегу. Радостные, удивленные и счастливые дети смотрели на чудесную картину. Дети были рады зиме. В своей картине художник сочетает белые, серые и коричневые краски. Этим Пластов показал деревню обычной, будничной и в то же время нарядной от первого снега. Картину написал человек, который любит родную природу. С неба падают снежинки, словно белые пушинки, Покрывая все кругом мягким бархатным ковром. Раннее утро. В комнате необыкновенно светло. Дети проснулись и увидели, что за окном все белым-бело. Оказывается, ночью выпал первый снег. Он покрыл тонким слоем и дома, и заборы, и землю. Радостные и счастливые брат и сестра выбежали на крыльцо. Мальчик надел валенки, шапку-ушанку, шубу и собрался погулять. Он давно с нетерпением ожидал прихода зимы. Сестра же выбежала в платье, успела накинуть на голову только платок. На ее лице радостная улыбка. Она подняла голову и долго любовалась пушистым и мохнатым снегом, устилающим землю. Береза, вчера еще голая и прозрачная, сейчас стояла пушистая и красивая. Ворона спокойно и важно шагает по снегу. Она ищет себе корм. Как волшебно изменилась природа от первого снега! Главный цвет картины розовый. Этот цвет помогает нам ощутить красоту природы, праздник первого снега. Мне картина понравилась. Художник сумел передать радость детей, их настроение и впечатления. У меня возникает ощущение радости, счастья, праздника, когда я смотрю на картину. Я благодарен художнику, что еще раз могу пережить чувства радости при виде первого снега.