Создать программу,вычисляющую площадь треугольника Входные данные 3 числа(длины сторон треугольника) Выходные данные 1 число(площадь треугольника)
Информатика
Создать программу,вычисляющую площадь треугольника Входные данные 3 числа(длины сторон треугольника) Выходные данные 1 число(площадь треугольника)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,c,p,s:real; Begin Writeln('введите стороны треугольника'); Readln(a,b,c); p:=a+b+c; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln('Площадь треугольника равна',s:2:2); readln; end.
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