У Александра Шибаева :" есть волшебные слова: скажешь слово - слышишь два". Какое сл??во не является волшебным: навес, камыш, банка, купил, кивну.

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У Александра Шибаева :" есть волшебные слова: скажешь слово - слышишь два". Какое сл??во не является волшебным: навес, камыш, банка, купил, кивну.

Автор: Гость