Укажите вариант, в котором верно названы цифры постановки запятых в предложении. "Первого сентября(1) облачившись в новенькую(2) черную шинель (3) и черную(4) с оранжевыми кантами(5) фуражку(6) затянувшись кожаным поясом(7) на ...

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Укажите вариант, в котором верно названы цифры постановки запятых в предложении. "Первого сентября(1) облачившись в новенькую(2) черную шинель (3) и черную(4) с оранжевыми кантами(5) фуражку(6) затянувшись кожаным поясом(7) на мельхиоровой пряжке(8) которого были вытиснены буквы "2ПРУ" (9) Ленька отправился на молебен(10) и на первый урок в училище.

Автор: Гость